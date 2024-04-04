إنضمام نائب من تقدم لتحالف العزم

إنضمام نائب من تقدم لتحالف العزم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب ياسين العيثاوي من تقدم ، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، الانضمام الى كتلة عزم البرلمانية، لـ”تحقيق طموح المجتمع والجمهور”.وقال العيثاوي في حديث صحفي، إن “العمل البرلماني يتطلب عملا جماعيا خالصا، وتظافر الجهود يجب ان يكون ضمن رؤية ومشروع واضح”.وأضاف، “لهذا اصبح خيارنا ان نعمل مع كتلة عزم البرلمانية لتحقيق طموح المجتمع والجمهور وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم”.

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