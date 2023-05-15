إنطلاق ملتقى الأعمال العراقي-الإماراتي بحضور المليارديرية من زعماء ائتلاف إدارة الدولة

إنطلاق ملتقى الأعمال العراقي-الإماراتي بحضور المليارديرية من زعماء ائتلاف إدارة الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انطلقت، اليوم الاثنين، اعمال ملتقى الأعمال العراقي – الاماراتي في العاصمة بغداد.وذكرت وزارة التخطيط في بيان ، أنه “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وزير التخطيط محمد علي تميم يعلن انطلاق اعمال ملتقى الاعمال العراقي الاماراتي في بغداد”. وقد حضروا زعماء الإطار والحشد والاحزاب السنية والكردية ومن ينوب عنهم لكونهم الاغنى على مستوى المنطقة وربما العالم وثرائهم الفاحش جاء بعد 2010 جراء سرقة المال العام العراقي بشكل لايصدق وحجم المبلغ المسروق من قبلهم تريليون و500 مليار دولار .

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