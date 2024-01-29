إيران:استهداف العراق بصواريخ “ثورية” لايؤثر على العلاقة بين البلدين!!

إيران:استهداف العراق بصواريخ “ثورية” لايؤثر على العلاقة بين البلدين!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، وجود ضغوط تمارسها الحكومة الصينية على طهران من أجل دفع الحوثيين إلى وقف الهجمات على السفن التجارية التي تتجه نحو الكيان الصهيوني.وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن ” لدى إيران والصين مواقف مشتركة بشأن البحر الأحمر”.وأضاف: “وفيما يتعلق بالأخبار غير الرسمية عن طلب الصين من إيران، فإنني أوصي بالرجوع إلى المصادر الرسمية في مثل هذه المناقشات، لا يوجد شيء من هذا القبيل، وفيما يتعلق عن وجود مشاكل قد طرأت على العلاقات بين بغداد وطهران بعد قصف الحرس الثوري لمحافظة اربيل شمال العراق، أجاب كنعاني: “إن العلاقات بين العراق وإيران علاقات واسعة وودية وأخوية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل”.وبين “إن زيارة علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى العراق، تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام، بما في ذلك التعاون الأمني والتصدي المشترك للتهديد ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون في اتجاه ترسيخ الاستقرار والأمن في المنطقة، فضلا عن الحفاظ على ترسيخ الأمن على الحدود المشتركة، وسيتم بحث القضايا الأخيرة في محادثاته مع كبار المسؤولين العراقيين”.وأضاف: من الطبيعي أن بعض الأحداث لا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عمق العلاقات الإيرانية العراقية، وهذه الرحلة فرصة جيدة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين كبار المسؤولين الأمنيين في البلدين على مستوى عال.وكان وزير الخارجية الإيراني أعلن في أمس عن زيارة علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى العراق.لتشاور لقطع شرايين الصهاينة في المنطقة.

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