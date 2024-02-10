إيران:اغتيال قادة الحشد من قبل أمريكا ” عمل إرهابي”

إيران:اغتيال قادة الحشد من قبل أمريكا ” عمل إرهابي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، بشدة “العمل الإرهابي” الأمريكي داخل الأراضي العراقية، الذي أدّى إلى اغتيال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله الحشدوية وسام الساعدي في هجوم بطائرة مسيرة شرقي العاصمة بغداد مساء الأربعاء الماضي.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان ، إن “هذا العمل دليل لإرهاب الحكومة الأمريكية وانتهاك للسيادة الوطنية ووحدة العراق ومخالف للقوانين الدولية”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.وأضاف كنعاني أن “العمل العدائي الأمريكي استمرار للدعم الأمريكي الكامل للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني”، مؤكدًا أن “استمرار المغامرات الأمريكية في اغتيال قادة الحشد الشعبي  يهدد السلام والأمن الإقليمي والدولي”.وكانت عجلة قد تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مساء الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم قيادي في كتائب  ميليشيا حزب الله.

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