إيران:الربط السككي مع العراق لنقل البضائع والحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا ولبنان

إيران:الربط السككي مع العراق لنقل البضائع والحرس الثوري والأسلحة إلى سوريا ولبنان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الإيراني الأسبق لدى العراق حسن دانايي فر، السبت، أن الربط السككي مع العراق لنقل البضائع الإيرانية والأسلحة والمعدات العسكرية  والحشد الشعبي إلى سوريا ولبنان .وقال دانايي فر، لوسائل اعلام إيرانية، إن “الربط السككي مع العراق مشروع مهم وكان من بين القضايا التي تم الوعد بها منذ سنوات، لكنه تحول إلى مرحلة التنفيذ وعمليا بزيارة  صديقنا رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى حدود الشلامجة”.وأضاف، أن “المسؤولين العراقيين أظهروا عمليا أنهم عازمون على تنفيذ المشروع والمهم هو الربط السككي .وقال دانايي فر وهو سفير ايراني سابق في العراق، إن “العلاقات بين إيران والعراق تتقدم منذ سقوط صدام وحتى اليوم، ومن الممكن أن تقوم حكومة ما بتسريع هذه العملية وأن تقوم حكومة أخرى بإبطاء هذه العملية، لكن بشكل عام العلاقات بين البلدين آخذة في النمو”.وشدد على، أن “علاقات إيران الاقتصادية مع العراق تمر بظروف متميزة، وفيما يتعلق بالسياحة، فالعراق هو شريكنا الأول ولا يصدر العراق أي شيء إلى إيرانوهو سوق لبضائعنا فقطا”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق  انه لا يوافق على أي ربط سككي مع أية دولة لنقل البضائع، بدون إكمال ميناء الفاو وطريق التنمية، مضيفا أن ذلك هو موقفه الثابت.وشدد على أن الربط السككي مع إيران للمسافرين، ويشكل جزءاً من البنى التحتية المطلوبة.يذكر ان السوداني وضع في الأول من أيلول الجاري، حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *