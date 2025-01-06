إيران:السوداني سيبحث مع بزشكيان حماية “الهلال الشيعي” بعد المتغير السوري

إيران:السوداني سيبحث مع بزشكيان حماية “الهلال الشيعي” بعد المتغير السوري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين (6 كانون الثاني 2025)، إن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المقررة يوم الأربعاء من هذا الأسبوع الى طهران تأتي بدعوة رسمية من الرئيس مسعود بزشكيان، مشيراً في الوقت ذاته أن طهران تحذر من تشكيل حكومة إسلامية في سوريا الجديدة.وذكر بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ، إن “زيارة السوداني إلى طهران تمت بدعوة رسمية من الرئيس مسعود بزشكيان في إطار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لبحث حماية مشروع الهلال الشيعي ومحور المقاومة وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها الرئيس الإيراني مع السوداني في المجال الاقتصادي والمالي.

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