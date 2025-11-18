إيران:السوداني وافق على رفع حجم صادراتنا إلى 20 مليار دولار سنوياً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة ضابط الحرس الثوري يحيى آل إسحاق، اليوم الثلاثاء ، أن البلدين حدّدا هدفًا مشتركًا يتمثل في رفع الصادرات الإيرانية للعراق إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، في خطوة تعكس الدعم الاقتصادي لإيران.وأوضح آل إسحاق في تصريح صحافي ، أن ” حجم التجارة الإيرانية غير الرسمية للعراق بلغت 15 مليار دولار”، مؤكدا أن “الهدف المحدد قابل للتحقيق في ظل وجود اتفاق واضح بين طهران وبغداد لدعم هذا المسار”.وأشار رئيس الغرفة المشتركة إلى “تنوّع القطاعات المشمولة بالتبادلات التجارية، بدءًا من مواد البناء والمنظفات والأغذية، وصولًا إلى الخدمات الهندسية والتقنية، والفواكه والمنتجات الزراعية، فضلا عن السياحة العلاجية والسياحة العامة”.ولفت إلى أن “التعاون يمتد من المشاريع الصغيرة حتى المشاركة في مشاريع النفط والغاز داخل العراق”.ورغم هذا التقدّم، تحدث آل إسحاق عن مجموعة من التحديات التي تعرقل تطوير العلاقات التجارية، من بينها “الإجراءات البيروقراطية في الجمارك، والمعايير، والترانزيت، وتأشيرات الدخول، إضافة إلى التعقيدات الإدارية في المحافظات الحدودية، والقرارات المتضاربة التي تعيق انسيابية التجارة”.كما أشار إلى “تأثير نفوذ بعض الأحزاب والجماعات والفساد في العراق على النشاط الاقتصادي”، موضحا أن “العراق يُعد ثاني أكبر سوق للصادرات الإيرانية بعد الصين، لكن مع فارق جوهري، إذ تعتمد الصادرات إلى الصين على المواد الخام كالحديد والبتروكيماويات، بينما تشمل الصادرات إلى العراق سلعًا استهلاكية نهائية وخدمات الكهرباء والغاز والهندسة التقنية، فضلا عن أن المنتجات الإيرانية تغطي نحو 20% من السوق العراقية”.وانتقد آل إسحاق تركيز السياسة التجارية الإيرانية على تعظيم الصادرات وتقليل الواردات، معتبرًا أن هذه المقاربة تحدّ من توسّع التجارة بشكل عام، داعيا إلى اعتماد رؤية مشابهة لدول مثل تركيا وكوريا الجنوبية، حيث تسعى الحكومات هناك لزيادة حجم التجارة بدلًا من التركيز الأحادي على الصادرات، مؤكدًا أن نمو التجارة يفتح أسواقًا جديدة للعمالة والتكنولوجيا والتسويق والمنافسة.

