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لبنان:العراق سيمنح لبنان (1.5) مليون طن سنوياً من ” الفيول” مجانا بأمر إيراني
إيران:المقاومة س”تحرر”القدس عند عودة الإمام ” الغايب”!
نائب كردي سابق يدعو إلى اعتماد التوازن في التعيينات في المحافظة
مصدر سياسي:نسبة الفساد سترتفع إلى 90% عند عودة مجالس المحافظات
الطاقة الأمريكية:ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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محكمة تحقيق غسيل الأموال:رجال الأعمال أكثرهم من السياسيين والمجرمين وتجار المخدرات
السوداني” طلع شريك أساسي “في الدعم الأمريكي لإسرائيل حسب تصريح رومانوسكي
إيران ما زالت تضحك على ذيولها في العراق.. س” نحرر” القدس معاً!!
نائب: الدولة والمواطن الخاسر الأكبر في فرق سعر صرف الدولار
النزاهة النيابية:الحماية السياسية وراء عدم حسم ملفات الفساد
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