إيران:بموافقة السوداني زيادة حجم صادراتنا للعراق إلى أكثر من (20) مليار دولار سنوياً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرح رئيس مصلحة الجمارك في ايران فرود عسكري، اليوم الأحد، بأن إيران صدرت سلعا غير نفطية بقيمة 1.5 مليار دولار إلى العراق خلال الشهرين الأولين من العام الإيراني الحالي (21 مارس/آذار – 21 مايو/أيار).

وقال عسكري في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، إن “العراق كان ثاني أكبر وجهة للصادرات غير النفطية لإيران خلال الفترة المذكورة”.

بالمقابل، أعلن مساعد رئيس هيئة التنسيق الاقتصادي الإيراني للشؤون الدولية أبو الفضل أكبربور، أن “إيران صدرت سلعا غير نفطية إلى العراق بقيمة 11.9 مليار دولار في العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس/آذار”.

وحددت إيران والعراق في ظل حكومة السوداني هدفا للتجارة السنوية بقيمة 20 مليار دولار سنوياً، ويعتزم رجال الأعمال والسلطات في كلا البلدين تحقيق هذا الهدف، وفقا لما ذكره موقع “طهران تايمز”.

وفي أواخر مايو/أيار 2024، قال رئيس قسم التخطيط المكاني والتخطيط الإقليمي في منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية إن إيران تصدر نحو 2200 منتج بقيمة 12 مليار دولار إلى العراق المجاور سنويا.