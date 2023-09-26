إيران:بوجود السوداني صادراتنا للعراق سترتفع إلى 40 مليار دولار سنوياً

إيران:بوجود السوداني صادراتنا للعراق سترتفع إلى 40 مليار دولار سنوياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت منظمة التنمية التجارية الايرانية، يوم الثلاثاء، عن استعداد حكومة بلادها للتعاون مع السوداني  والمساهمة في تطويره صناعيا لغاية العام 2035، مرجحة امكانية رفع حجم صادراتها للعراق إلى قرابة 40 مليار دولار سنوياً.جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المنظمة مهدي ضيغمي خلال المؤتمر التجاري المشترك لإيران والعراق إن ايران مستعدة لمساعدة العراق عبر تزويده بالتكنولوجيا وتطوير المشاريع الصناعية في العراق.وأضاف “باسم وزارة الصناعة والتجارة والتعدين، وباسم الحكومة الايرانية نعلن دعمنا الشامل للصديق السوداني وزعماء الاطار للتطوير الصناعي للعراق حتى عام 2035″، مشيرا إلى أن حجم الصادرات الايرانية للعراق آخذ في الازدياد ويمكنه ان يصل الى 30 او 40 مليار دولار سنويا.وتابع ضيغمي بالقول، إن “اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين تدرس وضع الخطط وتطوير البنى التحتية وسبل التنمية التجارية بين إيران والعراق وكذلك ايجاد التوازن التجاري”، منوها إلى ان “اللجنة درست ايضا الغاء القيود التجارية والمواصفاتية بين البلدين وكذلك القضايا اللوجستية والتجارية .

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