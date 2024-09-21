إيران:حكومة الإطار برئاسة السوداني “مطيعة “جداً في تسديد مستحقات شراء الغاز

إيران:حكومة الإطار برئاسة السوداني “مطيعة “جداً في تسديد مستحقات شراء الغاز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد توكلي ،السبت، أن العراق يسدد مستحقات واردات الغاز الإيرانية بشكل منظم. وأبدى سعيد توكلي في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم، استغرابه من الشائعات التي تنشرها وسائل الإعلام حول ديون العراق من الغاز. وقال إن “العراق هو أحد عملائنا الجيدين المطيعيين الذين يدفعون أموالهم في الوقت المحدد ونقداً. لقد تم بالفعل دفع الأموال المخصصة لصادرات الغاز الإيرانية إلى هذا البلد” .وكان العراق الغني بالغاز وقع في (آذار 2024) اتفاقاً مع إيران يستورد بموجبه 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على مدى 5 سنوات، غير أن تقادم البنى التحتية والظروف الجيوسياسية والأمنية من أسباب عدم قدرة العراق على الاستفادة من الغاز في الفترة الحالية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *