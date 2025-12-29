إيران:حكومة العراق واجهتنا الأمامية مع أمريكا للحوار معها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن اهتمام العراق ودوره في القضايا المرتبطة بالسلام والاستقرار في المنطقة (محل تقدير)، مؤكداً في الوقت نفسه أن إطلاق أي مسار تفاوضي بين إيران والولايات المتحدة يتطلب التزاماً حقيقياً من الأطراف المعنية بأعراف وآداب التفاوض.

وأوضح بقائي، أن “قلق الأصدقاء في العراق حيال الاستقرار الإقليمي، كما هو قلق إيران على استقرار محيطها، أمر يستحق الإشادة”، لافتاً إلى أن العراق، بوصفه دولة جارة ومسلمة وصديقة، يحرص على متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة.