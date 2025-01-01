إيران:زيارة السوداني لحبيبته طهران نهاية الأسبوع المقبل

إيران:زيارة السوداني لحبيبته طهران نهاية الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل.وذكرت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء أن بقائي أشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيجري خلال هذه الزيارة المرتقبة إلى إيران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين لصالح المشروع الايراني لتقوية اقتصادها وزيادة حجم صادراتها للعراق وغيرها من الملفات التي تخدم إيران .وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة خاصة بعد المتغير السوري وسقوط نظام الأسد.

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