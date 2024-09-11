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رشيد لبزشكيان:قلوبنا وصلت “للحناجر من شدة الفرحة” بزيارتكم للعراق
السوداني يبيع العراق “شلع قلع” لإيران
تركيا:طريق التنمية العراقي يخدمنا اقتصاديا وتجاريا
تيار الحكمة:على ائتلاف إدارة الدولة دعم ” أبن الإطار” السوداني
إيران:زيارة بزشكيان للعراق ستؤمن (100) مليار دولار من خلال التوقيع على (30) إتفاقية
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السوداني يبيع العراق “شلع قلع” لإيران
تركيا:طريق التنمية العراقي يخدمنا اقتصاديا وتجاريا
إيران:زيارة بزشكيان للعراق ستؤمن (100) مليار دولار من خلال التوقيع على (30) إتفاقية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:أكثر من (77) تريليون ديناراً إيرادات العراق من بيع النفط خلال سبعة أشهر من العام الحالي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
خبير اقتصادي:بسبب الفشل والفساد..الحكومة أمام تحدي مالي كبير جراء انخفاض أسعار النفط
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- اذاعة INN