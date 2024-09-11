إيران:زيارة بزشكيان للعراق ستؤمن (100) مليار دولار من خلال التوقيع على (30) إتفاقية

إيران:زيارة بزشكيان للعراق ستؤمن (100) مليار دولار من خلال التوقيع على (30) إتفاقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي “فدا حسين مالكي”، الأربعاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتابع بالعراق تعزيز العلاقات الاقتصادية  للحصول على 100 مليار دولار .قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إن “تعزيز العلاقات الاقتصادي والسياسية يأتي ضمن أجندات الزيارة بزشكيان الى العراق”، مضيفا ان “بزشكيان سيتابع ايضا خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين موضوع الاإفراج عن المواطن الإيراني المدافع عن المراقد المقدسة من أيادي القوات الأمريكية!!”.وأضاف إن “جمهورية إيران الإسلامية تجمعها علاقات وثيقة مع العراق ولطالما كانت المباحثات بين قادة البلدين محط اهتمام خاص، نظراً للقضايا الدولية والاقليمية”، واصفا “زيارة الرئيس الإيراني اليوم إلى بغداد والتي ستسبق زيارته الى نيويورك، أنها تسهم بشكل كبير في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والحصول على 100 مليار دولار  من خلال التوقيع على 30 إتفاقية  وازالة بعض التحديات السياسية”.وتابع أن “إيران والعراق لديهما قواسم مشتركة أساسية، تتعلق بالمجالات الاجتماعية والسياسية؛ وبما يلزم كثيراً إبرام الوثائق والاتفاقيات بشتى المجالات التي تهم البلدين”.واعتبر مالكي، “اللقاءات والمباحثات بين كبار المسؤولين الإيرانيين والعراقيين في ضوء مجالات التعاون الثنائية بالمجالات الثقافية والدينية والسياسية، تساعد بنحور كثير في تحقيق اهداف الجانبين”.

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