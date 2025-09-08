إيران:على العراق الاستمرار في توريد الغاز

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وكيل وزير النفط الإيراني حسين زاده، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية هي من تقرر إستمرار التعاون في قطاع الغاز أو ما وصفه “الخضوع للضغوط الدولية”، مبدياً في ذات الوقت استعداد بلاده لتطوير حقول الغاز في الداخل العراقي.

وقال زاده في تصريح متلفز، إنه “فيما يتعلق بقطاع الغاز ينبغي على العراق ان يتخذ القرار بشأن استمراره أو التأثر بالضغوط الدولية”، مبينا: “إذ أننا وعلى الرغم من حالة عدم التوازن التي سادت طوال السنوات الماضية كنا نمد يد العون للشعب العراقي”.

وأكد أن “الامر يرجع إلى الحكومة ووزارة النفط العراقية، نحن مستعدون أن نعمل حتى داخل الأراضي العراقية في مجال تطوير الحقول وجمع الغاز مما يساعد ذلك على ضخه إلى شركة الغاز العراقية الوطنية”.

وتابع زاده، قائلا: “نحن مستعدون أيضا للاستثمار والمساعدة وقد طرحنا ذلك خلال زيارة وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، إلى بغداد”.