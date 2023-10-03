إيران:لانثق بعبيدنا الإطاريين إلا بعد التدقيق على الأرض بانسحاب المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود

إيران:لانثق بعبيدنا الإطاريين إلا بعد التدقيق على الأرض بانسحاب المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين (2 تشرين الأول 2023)، أن موعد الاتفاقية الأمنية مع العراق، الخاصة بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، حلّ في 19 من الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه “حسب تقديراتنا فقد نفذت أجزاء من الاتفاقية ولم تنفذ أجزاء أخرى منها”.وكشف كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن إرسال إيران فريقا إلى العراق للاطلاع عن قرب على عملية تنفيذ الاتفاق الأمني مع بغداد وإعداد تقرير بشأن ذلك، وتابع أن الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان أكدتا التزامها بتنفيذ الاتفاق و”أعلنتا أن عددا كبيرا من المقار جرى إخلاؤها ونقلها إلى عمق العراق”. يشار إلى ان إيران هددت عدة مرات من قبل بأنه إذا لم يتم “نزع سلاح” قوات الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من المناطق القريبة من حدود إيران، فإنها ستهاجم الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق.

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