إيران:لايجوز تسمية بطولة خليجي 25 بـ”الخليج العربي”بل هو “فارسي”!!

إيران:لايجوز تسمية بطولة خليجي 25 بـ”الخليج العربي”بل هو “فارسي”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت صحيفة طهران تايمز شبه الرسمية، اليوم السبت، قرب تقديم اتحاد كرة القدم الإيرانية “الاي ار أي اف اف”، شكوى رسمية الى الفيفا حول بطولة خليجي 25 التي تجري احداثها حاليا في مدينة البصرة. وبينت الصحيفة في تقرير ، ان “الاتحاد الإيراني لكرة القدم، نشر بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، اكد فيه نيته رفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بسبب استخدام اسم “بطولة كاس الخليج العربي”، في البطولة الحالية”. وأوضح البيان بحسب الصحيفة ان “الخليج الفارسي هو اسم تاريخي وينطبق على كافة اللغات والخرائط سواء الحديثة او القديمة ومثبت في اطلس العالم”، بحسب وصفه. وانتقدت الصحيفة حضور رئيس الفيفا جياني انفانيتو الى مباراة الافتتاح بين العراق وعمان، والموافقة على الاسم الذي أعدته تجاوزا على حقوق ايران في المنطقة.يشار الى ان الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل او المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية “الخليج العربي” ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الاعلامية.

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