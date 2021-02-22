إيران:ليس لنا علاقة بالهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية في العراق!!

إيران:ليس لنا علاقة بالهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية في العراق!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين (22 شباط 2021)، على عزم بعثة الناتو زيادة قواتها وتوسيع مهامها في العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية ، إننا “نشهد زيادة في وجود القوات الأجنبية في العراق، وهو بحد ذاته يعد سبباً لعدم الاستقرار”.وأضاف، أن “مهاجمة القوات الأمريكية في العراق ونسبها إلى إيران، يعد مؤشراً على سيناريوهات ليست جيدة للاستقرار الإقليمي، ويهدد السلام والاستقرار في العراق”.وأوضح، أن “طهران تدعو الحكومة العراقية إلى السعي الجاد في طريق كشف الحقيقة ومرتكبي هذه الهجمات ضد القوات الأمريكية”.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال، أمس الأول، إن الناتو تبنى مهمة التدريب في العراق والشركاء الأوروبيون تصدوا لتنظيم داعش.وأضاف ان مهمتنا في العراق تعد حيوية لمواجهة تنظيم داعش الارهابي ولن نسمح باعادة تنظيم صفوفه.فيما أكدت المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل التزام بلادها بدعم العراق في حربه ضد الارهاب.

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