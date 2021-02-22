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نائب يطالب بتشديد الإجراءات الرقابية على المحافظين لمنع الهدر والفساد المالي
إيران:ليس لنا علاقة بالهجمات الصاروخية على القواعد الأمريكية في العراق!!
مجلس الوزراء:هيام نعمت ممثلة الحكومة في مجلس النواب
إيران تغلق 5 منافذ حدودية مع العراق بسبب كورونا
الخدمات النيابية لحكومة الكاظمي:القضاء على الفساد أولى من عقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد
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نائب يطالب بتشديد الإجراءات الرقابية على المحافظين لمنع الهدر والفساد المالي
إيران تغلق 5 منافذ حدودية مع العراق بسبب كورونا
الخدمات النيابية لحكومة الكاظمي:القضاء على الفساد أولى من عقد مؤتمر دولي لإعمار بغداد
نصيف:إعادة قانون الموازنة إلى الحكومة بعد إجراء التعديلات
حزب طالباني:لن نسمح باستخدام ملف السدود من قبل حزب بارزاني في مفاوضاته مع بغداد
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
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