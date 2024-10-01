إيران:من أجل مصالحنا الوطنية لن نحارب إسرائيل وأمريكا

إيران:من أجل مصالحنا الوطنية لن نحارب إسرائيل وأمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده،  الثلاثاء، أن إيران كانت قادرة على شن حرب شاملة في المنطقة وضرب جميع القواعد الأمريكية والإسرائيلية ، لكن ذلك كان سيكلف البلاد ثمناً باهظاً.وظهر حاجي وهو يتحدث لصحفيين عدة، قائلا : “كان بإمكاننا أن نطلق حربا شاملة، وكان بإمكاننا أن نضرب جميع القواعد الأمريكية والإسرائيلية ونقتل كثيرا منهم، وكانوا هم أيضا سيهاجموننا ليقتلوا خلال شهر 20 ألف مدني وعسكري منا، ما يعني تراجع البلاد 15 أو 20 سنة إلى الوراء.. وهذا غير منطقي.”وأشار حاجي زاده إلى أن حسابات الحرس الثوري كانت دقيقة وتستند إلى الحفاظ على المصالح الوطنية، مشدداً على أن خوض حرب كهذه كان سيؤدي إلى خسائر فادحة على المستويين المدني والعسكري .

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