إيران:وزير خارجية العراق أبلغ نظيره الإيراني بنقل عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للعمق العراقي

إيران:وزير خارجية العراق أبلغ نظيره الإيراني بنقل عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للعمق العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي  فؤاد حسين الذي يزور طهران حاليا، إن الأخير قدّم له معلومات جيدة حول تنفيذ الاتفاقية الامنية المبرمة بين البلدين، مؤكدا أنه تم نقل المجموعات المسلحة من الحدود الإيرانية إلى داخل عمق الأراضي العراقية.وتطرق الوزير الإيراني إلى التغير المناخي والجفاف الحاصل في المنطقة، وقال: نحن بما يخص قضايا البيئة لدينا مشكلة مشتركة بسبب العواصف الترابية، مضيفا أنها قضية دولية، ولدينا تعاون جيد وصلب مع العراق في هذا المجال.بدوره شكر وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ايران لاطلاقها المياه في نهر الكارون مما يحل جانيا من مشكلة المياه بجنوب العراق، معربا عن أمله أن تزيد طهران من اطلاقاتها في نهر سيروان بإقليم كوردستان العراق.ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قبل ظهر اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران.وأضافت، أن الجانبين تباحثا حول اهم القضايا الثنائية الى جانب القضايا الاقليمية والدولية.وکان التفاوض على القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقضايا والتطورات الإقليمية وبالطبع عملية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين الجانبين من قبل العراق من أهم مواضيع النقاش بين وفدي إيران والعراق، بحسب وسائل الاعلام الايرانية.

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