إيران تأمر حكومة السوداني بإرسال (10) ملايين عراقي “سائح” سنوياً لدعم اقتصادها
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، أحمد فكاك البدراني، الاربعاء، الاستعداد لرفع عدد السياح مع إيران إلى 10 ملايين سائح تنفيذا للطلب الإيراني.جاء ذلك خلال لقاء رئيس رابطة مكاتب الخدمات السياحية الإيرانية حرمت الله رفيعي بالوزير البدراني في العاصمة العراقية بغداد.واقترح الوزير، وفق الحديث الصحفي، بأن وزارة السياحة العراقية مستعدة لتطوير التبادلات السياحية مع إيران”.من جهته، قال رفيعي، الذي يتابع في بغداد ترتيبات عقد “رودشو”، إنه “من المقرر عقد فعالية (رودشو) السياحة الإيرانية في أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل في ثلاث مدن بغداد وكربلاء والبصرة، مع عقد جلسات (بي تو بي) وليالي إيران في هذه المدن الثلاث”.وأضاف أنه “وفقاً لإحصائيات الحكومة العراقية، يسافر سنوياً 3.5 مليون سائح عراقي للزيارة والصحة إلى إيران، ووفقاً لاقتراح وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، من المقرر هذا العام إعداد ترتيبات لإرسال  نحو 10 ملايين سائح عراقي إلى إيران  وإعداد مذكرة تفاهم بالتوقيع من الطرفين في هذا الشأن”.وأكد أنه “وفقاً للاتفاقات الأولية، تم تقديم اقتراح لإقامة جولات سياحية مشتركة من دول أخرى في المنطقة، وتقرر أن يبذل البلدان اهتماماً خاصاً في هذا الشأن”.

