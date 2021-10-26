إيران تدفع (5000) زائر يوميا إلى العراق بعد إلغاء تأشيرة الدخول من قبل الكاظمي

إيران تدفع (5000) زائر يوميا إلى العراق بعد إلغاء تأشيرة الدخول من قبل الكاظمي
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 بغداد/ شكة أخبار العراق- أعلنت منظمة الحج والزيارة الايرانية، الثلاثاء، عن فتح باب التسجيل لايفاد حملات الزوار للعتبات المقدسة بالعراق، بعد أن تم الغاء تأشيرات الدخول للسفر الجوي  والبري بين الجانبين.وأوضح رئيس المنظمة علي رضا رشيديان في بيان، أن “الغاء تأشيرات الدخول بين ايران والعراق دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس الاثنين على مستوى السفر الجوي والبري حصرا، علما أن ايفاد حملات الزوار للعتبات في العراق يُستأنف بعد 20 شهرا من التعليق”.وأكد أنه “تم ايفاد فريق تنفيذي من قبل منظمة الحج والزيارة بهدف تهيئة خدمات السكن والتغذية والمواصلات في العراق بهدف تسهيل عملية استقبال الزوار”.وأشار إلى أنه “ثمة أكثر من 2500 مكتب تابع للمنظمة منتشر في عموم الجمهورية الاسلامية، على استعداد لاستقبال طلبات التسجيل”.واكد ان (5000) زائر ايراني سيدخل العراق يوميا.

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