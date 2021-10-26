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- شبكة اخبار العراق
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مفوضية الانتخابات:النتائج النهائية سترفع إلى المحكمة الاتحادية بعد حسم الطعون
تحالف تقدم:نمتلك علاقات”ممتازة” مع القوى الشيعية
إيران تدفع (5000) زائر يوميا إلى العراق بعد إلغاء تأشيرة الدخول من قبل الكاظمي
التيار الصدري:نلغي الجيش ليبقى الحشد الشعبي
مصدر:توزيع (5)ملغم من المخدرات إلى المعتصمين من الحشد لدخول المنطقة الخضراء
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نائب كردي:منافذ الإقليم تدار من مافيات الفساد التي تسمح بدخول المخدرات
رئاسة الجمهورية:إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة يعظم خزينة الدولة
ميقاتي للكاظمي:نرسل لكم فنانات لبنان مقابل النفط العراقي
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستثمار
صالح يؤكد على أهمية تنظيم سوق العمل العراقي
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- رياضية
الأولمبية الأفريقية تعترض على إقامة بطولة كأس العالم كل عامين
المنتخب الأولمبي العراقي يختم تدريباته على ملعب نادي الشباب في البحرين
منتخب العراق الوطني يعلن عن إنتهاء وحدته التدريبية الأولى
محمود:مهمتي مع المنتخب العراقي ستبدأ في المباراة المقبلة مع الفريق السوري
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوجه إنذاراً نهائياً للأندية غير المرخصة
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- تحقيقات
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN