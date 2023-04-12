إيران تشكر العراق على خدماته تجاه عودة علاقاتها مع بعض الدول العربية ولكنها مستمرة في قطع المياه عنه

إيران تشكر العراق على خدماته تجاه عودة علاقاتها مع بعض الدول العربية ولكنها مستمرة في قطع المياه عنه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية ،الاربعاء، أن ” وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات الثنائيَّة محمد حسين محمد بحر العلوم التقى مع سفير الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة في بغداد محمد كاظم آل صادق”. وأضاف البيان أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الحكومتين، وأكَّدا على ضرورة أنعقاد اللجنة العراقيَّة-الإيرانيَّة المُشترَكة بين البلدين،”. وأعرب الوكيل بحسب البيان “عن ارتياحه بالإتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه بين الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة وعودة العلاقات بين البلدين، كما بحثا مُستجدّات الأوضاع على المُستوى الإقليميّ، والدوليّ”. وتابع البيان “كما تبادل الجانبان الرؤى، والأفكار حول الأزمات التي تتعرّض لها دول المنطقة، وضرورة الاضطلاع بحلول سلميّة، وبما يُرسي دعائم الاستقرار، ويحقق الأمن”.وبشأن الموقف الإيراني من العراق ومساعيه في مباحثات الرياض وطهران، أعرب السفير الإيرانيّ عن “امتنانه وشكره للعراق على الدور البناء الذي قام به واستضافته مُباحثات الجانبين في بغداد خلال المدة الماضيَّ”، وفقا للبيان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *