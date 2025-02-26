إيران تطلق سراح سجنائها في العراق بعنوان ” لإكمال مدة محكوميتهم في إيران”!

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ميليشيا بدر: بأمر خامئني إبقاء مسؤولي الحشد في مناصبهم حتى مماتهم
نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
نائب إطاري يطالب بإلقاء القبض على الكاظمي بجريمة الفساد
إيران تطلق سراح سجنائها في العراق بعنوان ” لإكمال مدة محكوميتهم في إيران”!
مصدر مطلع:اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني لتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة
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وزارة التخطيط: متوسط الدخل الشهري للأسرة (1,188) مليون دينار عراقي
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شركة سيمنز تؤكد على دعم تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نيجيرفان:أمريكا هي التي فرضت على حكومة السوداني باستئناف تصدير النفط وتنفيذ رغبات الإقليم
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بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
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ميليشيا بدر: بأمر خامئني إبقاء مسؤولي الحشد في مناصبهم حتى مماتهم
إيران تطلق سراح سجنائها في العراق بعنوان ” لإكمال مدة محكوميتهم في إيران”!
لأن وزارة الصحة أفشل وزارة..تركيا: العراق من أكثر الدول إرسالاً للمرضى لغرض العلاج
نائب سابق:ترامب سيفتح تحقيقا بالمساعدات الأمريكية للعراق بعد 2003 وأين ذهبت؟
مصدر إطاري مسؤول: رفض زعماء الإطار حضور (الشرع) لقمة بغداد تنفيذاً لأمر خامئني
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- اذاعة INN