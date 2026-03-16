إيران تعتقل 500 شخص بتهمة تسريب معلومات لجهات معادية وتصوير مواقع مستهدفة

أعلن قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أن السلطات الإيرانية اعتقلت نحو 500 شخص بتهمة تسريب معلومات إلى جهات وصفها بـ”المعادية”.

وأوضح رادان أن نحو نصف هذه القضايا يرتبط بحوادث خطيرة، مشيرًا إلى أن بعض المعتقلين متهمون بتزويد جهات خارجية بمعلومات ساعدت في استهداف مواقع محددة، بينما قام آخرون بتصوير مواقع الغارات وإرسال تلك المقاطع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن تواريخ الاعتقالات أو ملابساتها.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص في مناطق مختلفة يوم الأحد على خلفية اتهامات مشابهة تتعلق بتسريب معلومات.