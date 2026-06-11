إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بالكامل: سنستهدف أي سفينة تحاول العبور

في تطور خطير ينذر بتوسّع رقعة المواجهة في المنطقة، أعلن مقر “خاتم الأنبياء” الإيراني، الخميس، إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، متوعداً باستهداف أي حركة ملاحة في المضيق الاستراتيجي.

وبحسب بيان نُسب إلى المقر العسكري، جاء القرار رداً على ما وصفه بـ“الهجمات الأميركية” التي استهدفت مناطق في جنوب إيران، خصوصاً في محافظة هرمزغان، معتبراً أن التصعيد الأميركي أدى إلى فقدان الأمن في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وأكد البيان أن أي سفينة تحاول المرور عبر المضيق ستُعد هدفاً مشروعاً، في خطوة تمثل تصعيداً غير مسبوق في التوتر القائم في مياه الخليج، وتضع حركة التجارة والطاقة العالمية أمام مخاطر كبيرة.

وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت في وقت سابق عن اشتباكات بحرية مع القوات الأميركية في مياه الخليج، من دون صدور تأكيد رسمي من القيادة المركزية الأميركية بشأن تفاصيل تلك الأحداث أو نطاقها.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة جنوب إيران، بينها بندر عباس قرب المطار وقاعدة جوية، إضافة إلى بندر كُنغان في محافظة بوشهر، وسط حالة من الغموض بشأن حجم الأضرار وطبيعة الأهداف المستهدفة.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة ضربات أميركية متتالية طالت مواقع في محافظة هرمزغان، وسط تصاعد حاد في التوتر بين واشنطن وطهران، وازدياد المخاوف من انعكاسات مباشرة على أمن الملاحة العالمية وأسواق الطاقة.