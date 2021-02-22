إيران تغلق 5 منافذ حدودية مع العراق بسبب كورونا

إيران تغلق 5 منافذ حدودية مع العراق بسبب كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين (22 شباط 2021)، إغلاق خمسة معابر حدودية مع العراق أمام المسافرين، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المتحور.وقال المتحدث باسم مصلحة الكمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، في تصريح نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن “بلاده أغلقت 5 معابر حدودية مع العراق امام المسافرين في اطار اجراءات الوقاية من فيروس كورونا المتحور “.وأضاف، أنه “بقرار من المحافظات الحدودية تم اغلاق معابر كيلة وتمرجين بيرانشهر في كردستان وشلامجة والشيب في محافظتي البصرة وميسان، فيما سيتم اغلاق معبر زرباطية بواسط بدءاً من يوم غد حتى اشعار آخر”.وأكد المتحدث أن “قرار الاغلاق يشمل المسافرين حصراً ويستثني السلع والانشطة التجارية”.وأشار إلى أنه “قبل القرار کانت الحدود مفتوحة امام المسافرين بين ايران والعراق لحاملي تأشيرات الدخول بهدف العلاج والدراسة والتجارة والمهام الدبلوماسية وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا”.

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