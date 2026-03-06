إيران تهدد باستهداف منشآت إقليم كردستان العراق إذا انطلقت منه هجمات ضد حدودها

أصدرت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، تحذيراً شديد اللهجة إلى قيادة إقليم كردستان العراق، ملوّحة باستهداف جميع منشآت الإقليم في حال انطلاق أي عمليات ضد الحدود الإيرانية من أراضيه.

ونقل التلفزيون الإيراني عن أحد المسؤولين في مجلس الدفاع تحذيره لقيادة الإقليم، مؤكداً أن إيران استهدفت حتى الآن – بحسب قوله – قواعد مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى ما وصفها بالجماعات الانفصالية داخل الإقليم.

وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران ستتعامل مع أي استمرار لوجود تلك الجماعات أو السماح لها بالتحرك عبر أراضي الإقليم، وكذلك مع أي تسلل لعناصر إسرائيلية عبره إلى الحدود الإيرانية، باعتباره تهديداً مباشراً، مشيراً إلى أن جميع منشآت إقليم كردستان العراق قد تصبح أهدافاً عسكرية إذا استمرت هذه الأنشطة.