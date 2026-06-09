إيران توسّع بنك أهدافها.. الحرس الثوري يعلن قصف مواقع للمعارضة الكردية في السليمانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ هجوم استهدف مواقع تابعة لفصائل كردية إيرانية معارضة متمركزة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، في خطوة تعكس استمرار اتساع رقعة المواجهة الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية أن العملية استهدفت ما وصفته بـ”مقار جماعات إرهابية مناهضة للجمهورية الإسلامية”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الضربات أو حجم الخسائر الناتجة عنها.

وتزامن الإعلان الإيراني مع تقارير محلية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في مناطق من السليمانية، ما أثار حالة من الترقب بشأن طبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم.

ويضم إقليم كردستان العراق منذ سنوات مقرات ومعسكرات لفصائل كردية إيرانية معارضة، تتهمها طهران بالعمل ضد أمنها القومي والتعاون مع أطراف خارجية، بينما تنفي تلك الجماعات الاتهامات الموجهة إليها وتؤكد أنها تنشط في إطار معارضتها السياسية للنظام الإيراني.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل، حيث كثفت طهران خلال الأشهر الماضية عملياتها ضد مواقع مرتبطة بالمعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق، معتبرة أن هذه الجماعات تشكل تهديداً مباشراً لأمنها.

وكانت مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية قد تعرضت في مناسبات سابقة لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات، وسط تحذيرات متكررة من اتساع دائرة الصراع وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة.