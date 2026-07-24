إيران في مأزق المواجهة… والعراق يطرح مخرجاً دبلوماسياً

أكد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن العراق يواصل ترسيخ موقعه كجسر للحوار ونقطة التقاء لتقريب وجهات النظر في المنطقة، داعياً إلى استثمار الظرف الراهن لإطلاق مسار تهدئة يخفف من حدة التوترات الإقليمية، على خلفية المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال لقائه، مساء الخميس في العاصمة الإيرانية طهران، رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك، مع التركيز على تطوير التنسيق القضائي وترسيخ دعائم الاستقرار وسيادة القانون.

وشدد الزيدي على أن حكومته ماضية في بناء علاقات متوازنة ومتينة مع إيران، مؤكداً استعداد بغداد لتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات، ولا سيما الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز ازدهار الشعبين.

من جانبه، أكد محسني إجئي عمق الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية التي تجمع العراق وإيران، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في ملف مكافحة الفساد، ومبدياً استعداد بلاده لنقل خبراتها وتعزيز التعاون القضائي في هذا المجال. كما أعرب عن تقديره لموقف العراقيين خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وتأتي زيارة الزيدي إلى طهران في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، إذ تركز على جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب واحتواء تداعياتها على المنطقة.

وتتزامن هذه المحطة مع اختتام رئيس الوزراء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استمرت خمسة أيام، أطلق خلالها حزمة تفاهمات اقتصادية واستثمارية، شملت تعزيز الشراكة مع الشركات الأميركية، وفتح منافذ جديدة لتصدير النفط، إلى جانب خطط لرفع الطاقة الإنتاجية والتكريرية.

ومن المنتظر أن يواصل الزيدي جولته الإقليمية خلال الأيام المقبلة بزيارات إلى تركيا والسعودية وسوريا، في تحرك دبلوماسي يهدف إلى تعزيز التعاون في ملفات الطاقة والاقتصاد والأمن، وسط تصاعد التوترات العسكرية واستمرار الاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.