إيران :50% من إيراداتنا المالية من العراق

إيران :50% من إيراداتنا المالية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مسؤول ادارة التخطيط والاقتصاد بوزارة الزراعة الايرانية شاهرخ شجري، السبت، ان 50% من من الايرادات المالية المتحققة من الصادرات الزراعية تأتي من العراق.وقال شجري خلال اجتماع عقده كبار مديري الوزارة مع النائب الاول للرئيس الايراني اليوم، إن “نسبة القيمة المضافة للقطاع الزراعي من إجمالي الناتج المحلي الايراني بدون النفط بلغ 9.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، فيما تشكل القوة العاملة بهذا القطاع 17.8 بالمئة من اجمالي قطاع العمل في البلاد”.ولفت الى أن “50 بالمئة من قيمة الصادرات الزراعية لايران تتعلق بتوريد المنتجات للعراق “.

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