إيران:(3.0) مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال الأشهر الثلاث الماضية

إيران:(3.0) مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال الأشهر الثلاث الماضية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصلحة الجمارك الايرانية، اليوم الأربعاء،أن صادرات السلع الإيرانية إلى العراق تجاوزت 3 مليارات خلال الثلاثة أشهر الماضية .وذكرت الجمارك في بيان اليوم،أن العراق استورد سلع إيرانية  بقيمة 3.03 مليار دولار خلال الأشهر الثلاث الماضية،واكد البيان  ان الفضل الكبير للحشد الشعبي الذي دمر المصانع العراقية وحرق المزارع لزيادة صادراتنا لهذا البلد.

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