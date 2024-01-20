إيران:(6.9) مليار دولار قيمة بضائعنا المصدرة للعراق خلال الأشهر التسعة الماضية

بغاد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، فرزاد بيلتن، السبت، عن زيادة بنسبة 33% في صادرات إيران إلى العراق .وقال بيلتن في حديث لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت نحو 6 مليارات و900 مليون دولار، مما يدل على نمو بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022”. من جانبه قال مستشار رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية عن صادرات السلع إلى العراق، إن “الغاز الطبيعي بقيمة مليار و500 مليون دولار، ومنتجات الصلب الطويلة بـ 750 مليون دولار، والمنتجات البلاستيكية بـ 557 مليون دولار، ومنتجات الألبان بـ 273 مليون دولار، والمعادن المعدنية”.وتابع “كما كانت المنتجات بقيمة 260 مليون دولار والصناعات التحويلية بـ 214 مليون دولار والبلاط والسيراميك بـ 187 مليون دولار والمنتجات البلاستيكية الأخرى بـ 170 مليون دولار والحلويات والشوكولاتة بـ 140 مليون دولار”. كما أشار إلى معرض بغداد التجاري بالقول إن “حوالي 100 شركة إنتاج وتصدير تابعة لإيران شاركت في معرض بغداد التجاري الدولي السابع والأربعين على مساحة حوالي 1500 متر مربع”، مبينا أن “الشركات الإيرانية في مجالات الأغذية ومواد ومعدات البناء والمنتجات البلاستيكية والآلات الصناعية وغيرها استعرضت قدراتها لرواد المعرض”.وأضاف بيلتن: إن “هذا المعرض الذي يعتبر الحدث الاستعراضي الأهم في العراق، افتتح في 9 كانون الثاني/يناير من قبل رئيس الوزراء العراقي ويستمر حتى 19 كانون الثاني في معرض بغداد الدولي”.