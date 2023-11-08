ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على استمرار الدعم العراقي للشعب الفلسطيني

ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على استمرار الدعم العراقي للشعب الفلسطيني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عقد ائتلاف إدارة الدولة ،مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب وقادة الائتلاف في القصر الحكومي.بيان للإئتلاف  ,  ان المجتمعون ناقشوا التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة المتمثلة بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني منذ ثلاثين يوماً على الشعب الفلسطيني المكافح في غزة والضفة الغربية وانعكاسات ذلك على العراق سياسياً ومجتمعياً واقتصادياً وأمنياً.وثمن المجتمعون المواقف الشجاعة والصريحة للعراق بدءًا من المرجعية العليا والشعب بجميع أطيافه والقوى السياسية والفعاليات المختلفة وبالأخص الجهود المميزة التي بذلتها الحكومة العراقية.كما اكد أهمية الاستمرار والحفاظ على زخم الدعم العراقي للشعب الفلسطيني الشقيق خصوصاً في قضايا الأدوية والغذاء والوقود وعلى أعلى المستويات دون الانزلاق إلى قرارات غير محسوبة العواقب.وجدد التأكيد على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات داعياً كل قوى الشعب وفعالياته إلى التوحد ورصّ الصفوف في مواجهة هذه التحديات التي تمر بها المنطقة.واضاف الائتلاف ان العراق يشهد حالياً حركة تنموية واعدة تجعل من الواجب على الجميع الوقوف إلى جانب الحكومة ودعمها لتحقيق برامجها الطموحة في البناء والإعمار وكذلك الوقوف إلى جانب القوى الأمنية في متابعة الإرهابيين ورصد تحركاتهم.

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