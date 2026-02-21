ائتلاف العبادي: مجاري العملية السياسية ما زالت مسدودة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، اليوم السبت، أن العملية السياسية في البلاد تمر بمرحلة حرجة وصلت إلى أقصى درجات الانسداد، فيما أشار إلى أن التحديات الخارجية، وفي مقدمتها التهديدات بفرض عقوبات أميركية تمثل ضغطاً إضافياً على المشهد الحكومي.وقال الزبيدي في حديث صحفي، إن “العملية السياسية تعيش وضعاً معقداً في ظل تصاعد الخلافات وتراكم الأزمات ما أدى إلى بلوغ حالة من الانسداد غير المسبوق”، مبيناً أن “العقوبات التي تلوّح بها الولايات المتحدة لا يمكن لأي مسؤول حكومي التعامل معها بشكل فردي لما لها من تداعيات سياسية واقتصادية واسعة”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي سيتعامل بجدية مع حجم التحديات القائمة وسيعمل على تفكيك أي عقوبات محتملة عبر المعالجات السياسية والدبلوماسية المناسبة”، لافتاً إلى أن “ملف اختيار رئيس الجمهورية يرتبط بشكل مباشر باختيار المرشح لرئاسة الحكومة، في ظل طبيعة التوازنات السياسية القائمة”.وأشار الزبيدي إلى أن “جميع القوى السياسية مشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن أي إخفاق يحمل في نهاية المطاف إلى رئيس الوزراء رغم أن المسؤولية تضامنية وتشترك فيها مختلف الأطراف”.

