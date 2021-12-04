ائتلاف العبادي يؤكد على مواصلة رفضه للنتائج الانتخابية

ائتلاف العبادي يؤكد على مواصلة رفضه للنتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر حسن البهادلي، السبت، أن  الاحزاب العاملة تحت الإطار التنسيقي لا تزال رافضة لنتائج الانتخابات النيابية.وقال البهادلي في حديث صحفي، إن “الاجتماع الذي دار بين الإطار التنسيقي ومقتدى الصدر يعد مرحلة متقدمة وحالة جيدة”، لافتاً إلى “وجود تفاهمات مستقبلية”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي ما يزال رافضاً لنتائج الانتخابات، وينتظر الإجراءات التي ستتخذها المحكمة الاتحادية حول هذه النتائج”.

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