ائتلاف الماكي:ائتلاف النصر باق في الاطار رغم عدم اشتراكه في الانتخابات

ائتلاف الماكي:ائتلاف النصر باق في الاطار رغم عدم اشتراكه في الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الأربعاء، أن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي ما زال جزءًا من الإطار التنسيقي، رغم قراره بالانسحاب من الانتخابات، مشددًا على أن وحدة الإطار تقتضي وجود تمثيل برلماني لكل مكوناته.وقال اللامي في تصريح  صحفي، إن “العبادي يعد من الشخصيات البارزة في حزب الدعوة الإسلامية، وقراره بعدم المشاركة في الانتخابات لا يعني خروجه من الإطار التنسيقي”.وأضاف أن “هناك فرقًا كبيرًا بين الانسحاب من الانتخابات والخروج من الإطار، فالنصر ما زال جزءًا من المنظومة السياسية التي تجمع قوى الإطار”.

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