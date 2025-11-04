ائتلاف المالكي:إتفاق المياه مع تركيا مقابل النفط غير واقعية ومصيرها الفشل

ائتلاف المالكي:إتفاق المياه مع تركيا مقابل النفط غير واقعية ومصيرها الفشل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون عِمران كركوش، الثلاثاء، فشل الاتفاق المبرم بين بغداد وأنقرة بشأن “المياه مقابل النفط”، مؤكداً أن تركيا تستغل حاجة العراق للمياه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب مصالحه الوطنية.وقال كركوش في تصريح  صحفي، إن “العراق يعيش أزمة حقيقية نتيجة تراجع مناسيب المياه إلى مستويات قياسية، الأمر الذي تدركه تركيا جيداً وتستخدمه كورقة ضغط على الحكومة العراقية لتحقيق مآربها الخاصة”.وأضاف أن “اتفاق المياه مقابل النفط يمثل معادلة غير منصفة وغير واقعية إطلاقاً، ولن يُكتب لها النجاح، لأنّها تتجاهل الحقائق القانونية والدولية التي تنظم تقاسم المياه بين الدول”.وأشار كركوش إلى أن “تركيا تحقق أرباحاً طائلة من خلال أنشطتها التجارية والاقتصادية مع العراق، وهي ليست بحاجة لربط ملف المياه بقطاع النفط، لكنها تحاول توظيف الأزمة المائية لمضاعفة نفوذها الإقليمي”.ولفت إلى أن “الاتفاق الحالي سيفشل تحت ضغط القوانين الدولية، والاستحقاقات السياسية، والظروف المتوترة التي تمرّ بها المنطقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *