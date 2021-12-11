ائتلاف المالكي:إتفاق مع تحالف الخنجر وبعض المستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر

ائتلاف المالكي:إتفاق مع تحالف الخنجر وبعض المستقلين لتشكيل الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، السبت، هناك  تفاهمات واتفاقات على مستوى الافراد والكتل السياسية لبداية تشكيل الكتلة الاكبر، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستشهد بدء مفاوضات مع ثلاث جهات سياسية.وقال المسلماوي في تصريح صحفي: ان “هناك تفاهمات واتفاقات حصلت على مستوى الافراد والكتل وحققت مراحل في طور  تشكيل الكتلة الكبرى”.واضاف ان “الاطار التنسيقي لديه تفاهمات مع كتلة عزم، وشكلنا لجنة تفاوضية للتفاهم والبدء بالحوارات بعد انقضاء مرحلة الملاحظات على الانتخابات وما افرزته العملية الانتخابية”.واشار المسلماوي الى ان “الايام المقبلة ستشهد جلسات وتفاهمات مع جميع الشركاء من الكرد وكتلة عزم والمستقلين كـتحالف العراق المستقل الذي زار كتلة دولة القانون مؤخرا”.

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