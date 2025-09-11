ائتلاف المالكي:إطلاق سراح(إليزابيث) ليس انتصاراً للدبلوماسية العراقية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي، أن الجاسوسة الصهيونية – الأمريكية الحاملة للجنسية الروسية إليزابيث انتهكت سيادة العراق، مشدداً على أنه كان ينبغي أن تُعدم وفق القانون العراقي.وقال اللامي في تصريح  صحفي، إن “إطلاق سراح الجاسوسة (الأمريكية – الصهيونية) لا يعد انتصاراً للدبلوماسية العراقية، بل جاء بضغط مباشر من الولايات المتحدة وحلفائها”، مضيفاً أن “هذه الجاسوسة الصهيونية أضرت بالعراق وانتهكت قوانينه الوطنية وكان يتعين محاكمتها داخلياً وتنفيذ حكم الإعدام بحقها أسوة بما هو معمول به في القوانين الدولية”.وأوضح أن “القضية لا تتعلق بكونها أُفرج عنها أو تم تحريرها، بل بضرورة التعامل معها كجاسوسة ارتكبت جرائم على أرض العراق ويجب أن تنال عقوبتها وفق القوانين النافذة”.

