ائتلاف المالكي:اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية

ائتلاف المالكي:اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد ستكون اما مكملة للجلسة التي قدم فيها المرشحين للمنصب او قد تكون ملغاة بقرار من المحكمة الاتحادية ليتم فتح باب الترشح مرة أخرى.وقال جعفرفي حديث صحفي، ان “اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية، حيث ان سيناريو الجلسة الماضية لمجلس النواب لن يتكرر بعد انتشار فضيحة الرشى والمال السياسي لاختيار شعلان الكريم”.وأضاف ان “جلسة البرلمان لاختيار الرئيس الجديد ستكون اما مكملة لما قبلها ولكن من دون مرشح تقدم شعلان الكريم او قد يذهب القضاء لالغائها، وبالتالي يتم تقديم مرشحين من جديد لاختيار احدهم لرئاسة البرلمان”.وبين ان “ماحصل عليه شعلان الكريم من أصوات خلال الجلسة الماضية، يؤكد ان هذه الأصوات قد جاءت نتيجة اتفاقات اللحظات الأخيرة بين الأطراف السياسية”. وتصاعدت الخلافات بين القوى السياسية السُنية حول منصب رئيس مجلس النواب، بعد تقديمهم اكثر من مرشح، وهو مادفع بعض الجهات السياسية لدفع أموال طائلة مقابل شراء أصوات بعض النواب، بحسب مصادر.

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