ائتلاف المالكي:استمرار التحقيق في التلاعب بموازنة 2024

ائتلاف المالكي:استمرار التحقيق في التلاعب بموازنة 2024
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان، اليوم الأربعاء، استمرار لجنة التحقيق بملابسات التلاعب بجداول موازنة العام 2024 . وقال مردان في حديث صحفي ، إن” التحقيقيات لا تزال جارية لمعرفة المتواطئين بملابسات التلاعب بجداول الموازنة”، لافتا الى ان “الجلسات القادمة ستشهد عرض التقرير النهائي على مجلس النواب “. واضاف ان ” اللجنة التي شكلها مجلس النواب ستنهي أعمالها قريبا لبيان حقيقية التلاعب بجداول الموازنة”، مشيرا إلى أن “التحقيق لا يزال قائما داخل مجلس النواب “. وكان قد اكدت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، استمرار لجنة التحقيق بملابسات التلاعب بجداول الموازنة والقرص المدمج، مشيرة الى ان الحكومة باشرت العمل بالجداول التي صوّت عليها مجلس النواب “.

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