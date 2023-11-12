ائتلاف المالكي:الأكراد مع إسرائيل وليس مع العرب والحق الفلسطيني

ائتلاف المالكي:الأكراد مع إسرائيل وليس مع العرب والحق الفلسطيني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب السابق جاسم البياتي، الاحد، ان كلمة رئيس الجمهورية خلال مشاركته بالقمة العربية الإسلامية هي اقرب الى موقف الحزب الديمقراطي من القضية الفلسطينية، لافتا الى ان الاكراد ليسوا مع الحق الفلسطيني.وقال البياتيفي حديث صحفي ، ان “دعوة المشاركة بالقمة العربية الإسلامية حول القضية الفلسطينية قد وجهت الى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ولم يتم توجيهها الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وأضاف ان “توجهات الاكراد ليست مع الحق الفلسطيني او القضية الفلسطينية بشكلها الدقيق، حيث كانت كلمة رئيس الجمهورية خلال القمة المذكورة اقرب الى كلمة الحزب الديمقراطي الكردستاني حول القضية الفلسطينية”.وبين ان “كلمة رئيس الجمهورية دعت الى التهدئة وكأن هناك خصمين يتشاجران، حيث كان من المتوقع ان تكون الكلمة بهذه الشاكلة، كما ان المؤتمر لايمكن ان يتوقع منه ان يأتي بجديد بخصوص القضية الفلسطينية”.

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