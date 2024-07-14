ائتلاف المالكي:الاحتلال التركي للعراق “عرى” التواجد الأمريكي وزيف الإتفاقية الإستراتيجية

ائتلاف المالكي:الاحتلال التركي للعراق “عرى” التواجد الأمريكي وزيف الإتفاقية الإستراتيجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني ،الأحد، زيف الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وقوات التحالف الدولي، فيما أكد أن التدخل التركي عرى التواجد الأمريكي في العراق. وقال السكيني في تصريح صحفي، إن “ما يسمى بالتحالف الدولي يدعي حماية العراق من التهديدات الخارجية”، مشيراً الى ان القوات العسكرية الامريكية في العراق لم تحرك سكناً إزاء الهجوم التركي على مناطق شمال العراق”. وأضاف ان، “على الحكومة العراقية مطالبتها بالتدخل الفوري ليس لحماية العراق بل من اجل تعريتها أمام العالم وكشف الأكاذيب التي يتواجدون بحججها”، لافتاً الى ان “حان وقت إلغاء الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي وتوجيه انذار احمر لهم بالخروج لتبين الحكومة جديتها في هذا الملف”. يذكر ان الاتفاقية الاستراتيجية تتضمن حماية القوات الأجنبية المتواجدة داخل الأراضي العراقية البلاد من أي تهديد خارجي، في حين ان تلك القوات لم تحرك ساكنا فيما يحدث من توغل تركي داخل البلاد.

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