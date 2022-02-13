ائتلاف المالكي:البرلمان الحالي لن يكون الأفضل من السابق

ائتلاف المالكي:البرلمان الحالي لن يكون الأفضل من السابق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون زعامة نوري المالكي، الاحد، ان دور البرلمان الحالي لن يكون الافضل من سابقاته.وقال النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث  صحفي، إن “هذه الدورة تختلف كثيرا عن الدورات السابقة، ولكن لن تكون أفضل من سابقاتها لا في تشريع القوانين ولا في الدور الرقابي، فالأزمات منذ الآن كبيرة والبرلمان لا يحرك ساكنا تجاهها، حيث بات الأمر محصورا بيد رؤساء الكتل المتحكمين بالمشهد، ومختزلا بقراراتهم”. واضاف الصيهود: “عند الاختلاف بين رؤساء الكتل نرى انقسام البرلمان تبعا لآرائهم، فطالما كانت هناك أزمة قائمة فإنها ستنعكس على البرلمان، وطالما أن رؤساء الكتل لم يتوصلوا الى حلول لهذه الأزمات، فإنها ستنعكس على أداء البرلمان، وبذلك لن تكون هذه الدورة أفضل من السابقة التي كانت أسوأ من كل الدورات التي سبقتها”.

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