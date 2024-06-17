ائتلاف المالكي:البيشمركة لا تحترم القائد العام وغير خاضعة لأوامر وزارة الدفاع الاتحادية

ائتلاف المالكي:البيشمركة لا تحترم القائد العام وغير خاضعة لأوامر وزارة الدفاع الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاثنين، ان بالرغم من إصرار الكرد على تبعية البيشمركة الى الجيش العراقي، وتسلم رواتبهم من بغداد الا انهم غير ملتزمين بقواعد الجيش الرسمية. وقال المطلبي في تصريح  صحفي، ان “البيشمركة لا يلتزمون بضوابط حكومة بغداد رغم ان الأخير يصرف رواتب البيشمركة بشكل منتظم”، مشيراً الى ان “محاولاتهم للتسليح من أمريكا وكلمة ممثلة الإقليم تعد خيانة للبلد”. وتابع ان، “توجه البيشمركة لشراء صفقات عسكرية من أمريكا يعد خرقاً امنياً”، لافتاً الى ان “شراء المعدات العسكرية من مهام سياسة الدفاع للدولة التي تحددها الحكومة الاتحادية”. يذكر ان ممثلة مسعود بارزاني في أمريكا (طريفة عزيز) اعترفت بان “الإقليم بصدد شراء منظومة دفاع جوي لضمان السلام في الشرق الأوسط وحماية المصالح الامريكية  والإسرائيلية في العراق” بحسب ادعائها.

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