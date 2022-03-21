ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي عبارة عن مجموعة متناقضة

ائتلاف المالكي:التحالف الثلاثي عبارة عن مجموعة متناقضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , الاثنين , التحالف الثلاثي بأنه عبارة عن مجموعة متناقضة تحت سقف واحد وان انهيارة متوقع لاسباب موضوعية, فيما أشار الى أن الاطار التنسيقي مجموعة لها مشتركات تدفعها للاستمرار والتماسك .وقال البياتي في تصريح  صحفي , ان ” التحالف الثلاثي ماهو الا مجموعة متناقضة اجتمعت تحت سقف واحد لاهداف آنية وان انهياره متوقع لاسباب عدة ” , مؤكدا ان ” قوى الاطار التنسيقي عكس قوى التحالف الثلاثي لكونها من مشرب واحد ولها مشتركات تدفعها نحو الاستمرار والتماسك اذا ما احسنت النية فيما بينها ” .وأضاف ان ” التناقض داخل التحالف الثلاثي معروف ولايحتاج الى تمحيص حيث ان التوجهات الكردية تختلف يالتمام عن السنة والصدرين خاصة من خلال طموحهم الاستقلالي ووجهة نظرهم بالتواجد الأمريكي والمنظمات الاسرائيلية متناقضة تماما مع الصدريين، فضلا عن اطماعهم في كركوك , اما السنة فان الصراع على زعامة المكون السني شديدة وفي أي لحظة ينفرط عقدهم وبالتالي سيؤثر بشكل كبير على التحالف ”.وأوضح البياتي، ان “قوى الاطار التنسيقي افضل حالا من التحالف الثلاثي لكونها من مشرب واحد ولها مشتركات تدفعها نحو الاستمرار والتماسك اذا ما احسنت النية فيما بينها”، متوقعا “انهيار التحالف الثلاثي في أي لحظة عندما يتواجهوا باي مسألة من المسائل الخلافية” .

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