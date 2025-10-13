ائتلاف المالكي:التوغل التركي في العراق بلغ مستويات خطيرة والسوداني ما زال ساكتاً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النيابية، عقيل الفتلاوي، أداء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، مؤكداً أن المحافظات العراقية ما تزال تعاني من تردي الخدمات وغياب الحلول الفعلية رغم انتهاء عمرها.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “الشارع العراقي ما زال يتضور ألماً نتيجة انعدام الخدمات الأساسية، في وقت لم تتمكن فيه الحكومة من تحقيق وعودها التي أعلنت عنها عند نيلها الثقة”، مشيراً إلى أن “أي ملف ينتهي بمذكرة تفاهم يعد فاشلاً منذ البداية، لأن هذه المذكرات لم تثمر يوماً عن نتائج ملموسة على أرض الواقع”.وأضاف أن “الدبلوماسية العراقية ما تزال خجولة بسبب ضعف أداء وزارة الخارجية، التي لم تتمكن من اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن “التوغل التركي بلغ مستويات خطيرة داخل العمق العراقي وسط صمت رسمي يثير الاستغراب”.

