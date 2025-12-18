ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء رئيس الحكومة المقبلة !!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، الخميس، أن قادة الإطار التنسيقي باتوا قريبين من حسم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة وتقديمه ضمن التوقيتات الدستورية، مشيراً إلى أن التنافس ما زال قائماً بين نوري المالكي ومحمد شياع السوداني، إلا أن حظوظ الأخير ما تزال ضعيفة.وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن” التنافس بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني لا يزال محتدماً ولم يحسم حتى الآن” ، مبيناً أن ” موقف السوداني مازال ضعيف نتيجة الأخطاء التي رافقت فترة ترؤسه للحكومة”.وأضاف أن ” فرص المالكي باتت أقرب إلى الحسم في ظل وجود تأييد من غالبية قوى الإطار التنسيقي لقيادة المرحلة المقبلة” ، مؤكداً أن ” قادة الإطار يسعون إلى الإعلان عن مرشح رئاسة الحكومة خلال المدة الدستورية المحددة” .وأشار جعفر إلى أنه ” في حال الوصول إلى طريق مسدود بشأن حسم الترشيح بين المالكي والسوداني، فإن الإطار التنسيقي سيتجه إلى الخطة البديلة (ب)، والمتمثلة باختيار مرشح توافقي لرئاسة الحكومة المقبلة.

