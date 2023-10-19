ائتلاف المالكي:الحلبوسي داعم للعدوان الإسرائيلي على غزة

ائتلاف المالكي:الحلبوسي داعم للعدوان الإسرائيلي على غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، البيان الختامي لاتحاد البرلمانيين العرب الذي عقد في العاصمة بغداد بـ”البائس” ولم يعبر عن موقف جماهير الشعوب العربية، فيما أشار الى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي منحاز لإرادة المطبعين.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “الشارع العربي وحتى الإسلامي كان يترقب بصدور بيان ختامي لاتحاد البرلمانيين العرب يطالب فيه الدول المطبعة القيام بدور فاعل اتجاه الجرائم الصهيونية في غزة بطرد سفراء الكيان الصهيوني على الأقل”.وأضاف، ان “البيان الختامي لمؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ لاتحاد البرلمانيين العرب والمتضمن موقف الدول العربية تجاه انتهاكات الاحتلال الصهيوني في غزة، خيب آمال الشعوب العربية لا يختلف تماما عن البيانات التي الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني”. وتابع: “كنا نأمل من عقد المؤتمر في بغداد بان يخرج بيان يتلائم مع موقف العراق الرسمي والشعبي خاصة وان العراق يرأس المؤتمر الطارئ لاتحاد البرلمانيين العرب”.ولفت جعفر الى انه “للأسف إدارة المؤتمرمن قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كانت ضعيفة وكشفت عن انصياعها لإرادة المطبعين مع الكيان الصهيوني”.    يذكر ان الاتحاد البرلماني العربية انهى امس الأربعاء المؤتمر الخامس والثلاثون الطارئ حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة في بغداد .

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